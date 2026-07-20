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Oğuzhan Uğur'un aylık kazancı ne kadar? İfadesinde açıkladı

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Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Oğuzhan Uğur ifadesinde aylık kazancını da açıkladı. Oğuzhan Uğur sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Oğuzhan Uğur soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyette verdiği ifade ortaya çıkarken, aylık gelirine ilişkin açıklaması da dikkat çekti.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur emniyetteki ifadesinde, aylık gelirinin 150 bin ila 400 bin TL arasında olduğunu söyledi.

Oğuzhan Uğur un aylık kazancı ne kadar? İfadesinde açıkladı 1

Oğuzhan Uğur kazancının gelen reklamlara göre de değiştiğini ifade etti.

Üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı olmadığını söyleyen Uğur, başkası üzerine kayıtlı Babala ünvanlı firma adına kayıtlı olan Çekmeköy’deki ofisin kendisine ait olduğunu, home ofis olarak kullandığını ve babası Hasan Atilla Uğur adına kayıtlı olan aracı da kendisinin kullandığını söyledi.

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA

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Oğuzhan Uğur
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