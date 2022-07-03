Başpehlivan Şimşek: "Allah'ım bana bu altın kemeri takmayı nasip etti"

EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek, altın kemeri almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Finalde rakibi Mustafa Taş'ı puanlamada yenen Cengizhan Şimşek, galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.

Sahada zafer turu atan Şimşek, protokol tribününe giderek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile sevincini paylaştı.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, altın kemeri kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Büyük gurur yaşadığını belirten Şimşek, "Allah'ım bana bu altın kemeri takmayı nasip etti. Buradan beni izleyen bütün Antalyalı hemşerilerime selamlarımı iletiyorum. Annem, babam, bütün akrabalarıma selamlarımı iletiyorum. Allah sizden razı olsun. Beni destekleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum. Ustalarıma teşekkür ediyorum, beni izleyen bütün seyircilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Kırkpınar ikincisi Mustafa Taş ise kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Şimşek'i tebrik eden Taş, "Nasip buraya kadarmış olmasını çok istedim olmadı. Arkadaşımı da kutluyorum. Elimden geleni yaptım terimin son damlasına kadar savaştım." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de iki başpehlivanı da tebrik ederek, "Benim için ikiniz de galipsiniz. Adamsınız, gerekeni yaptınız. Ödülü ikinize de böleceğim ananızın ak sütü gibi helal olsun." diye konuştu.

