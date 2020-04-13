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Başsavcı Savran’dan örnek hareket

MALATYA HABERLERİ  | 13.04.2020 13:30 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele ve insanların dışarıya çıkmaları yönündeki kısıtlamalar nedeniyle Malatya’da kan stokları azaldı.

Başsavcı Savran’dan örnek hareket

Korona virüs ile mücadele ve insanların dışarıya çıkmaları yönündeki kısıtlamalar nedeniyle Malatya’da kan stokları azaldı. Kızılay’ın kan bağış çağrısına kulak veren Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, kan vererek, örnek bir davranışta bulundu.
Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle kan bağışında zorlü bir süreç yaşayan Kızılay Malatya Şube Başkanlığı Kan merkezine giderek, bağışta bulundu. Örnek hareketi nedeniyle takdir toplayan Başsavcı Savran, kızılayın kan bağış kampanyalarına destek verilmesi çağrısında bulundu. Savran, "Uzun zamandır tekrar ettiğimiz bir rutini tekrar ettik, kendimize iyilik yaptık, Kızılay’ın bünyesinde ihtiyacı olanlara iyilik yaptık. Son dönemdeki olaylar kapsamında Kızılay’ın ehemmiyetini gözlerimizle gördük. Bu sebeple elimizden geldiği kadar destek vermeye çalıştık” ifadelerini kullandı.
Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu da bu ziyaret ve kan kampanyasına destekten ötürü Başsavcı Savran’a teşekkür etti.

Başsavcı Savran’dan örnek hareket

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