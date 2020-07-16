YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Başsavcı Yurdagül Kırşehir’e uğurlandı

Başsavcı Yurdagül Kırşehir’e uğurlandı

ADANA HABERLERİ  | 16.07.2020 13:27 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Yılı Ana Kararnamesi ile Adana’dan Kırşehir’e atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, törenle yeni görev yerine uğurlandı.Adana Adliyesi önünde düzenlenen uğurlama törenine; Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Musa Ünel, Mustafa Tarsuslu ve Atilla Rahimi ile hakimler, savcılar ve adliye çalışanları katıldı.Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, törende yaptığı konuşmada, Adana’yı ve Adana’da edindiği dostları özleyeceğini belirterek, “Memleketimizin her tarafı ayrı güzel.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Yılı Ana Kararnamesi ile Adana’dan Kırşehir’e atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, törenle yeni görev yerine uğurlandı.
Adana Adliyesi önünde düzenlenen uğurlama törenine; Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Musa Ünel, Mustafa Tarsuslu ve Atilla Rahimi ile hakimler, savcılar ve adliye çalışanları katıldı.
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, törende yaptığı konuşmada, Adana’yı ve Adana’da edindiği dostları özleyeceğini belirterek, “Memleketimizin her tarafı ayrı güzel. Her tarafın insanı ayrı güzel. Önceki görev yerlerime göre burada çok daha fazla insanla tanıştık, çok daha fazla meslektaşla ve personelle muhatap olduk. Ben bunu bir servet olarak kabul ediyorum. Çok şükür buradan gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Beni uğurlamak için buraya geldiğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin” dedi.
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Ünel de “Ömer Faruk Başsavcım ile 2 yıl birlikte görev yaptık. Kendisine Adana’da yapmış olduğu verimli ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde başarılar diliyorum. Yine her zaman ’ağabey’ diye hitap ettiğim, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanan Başsavcı Vekilimiz Cumali Tülü Bey’e de yeni görev yerindeki çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Ünel Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül’e, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak da Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumali Tülü’ye günün anısına çiçek takdim etti.
Törene katılanlarla adliye önünde hatıra fotoğrafı çektiren Başsavcı Yurdagül, alkışlar eşliğinde Adana Adliyesinden ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Adana Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:44
Sabah
05:25
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:05
Yatsı
21:38

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Baran Eczanesi
Seyhan
İlgi Eczanesi
Seyhan
Kardelen Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Nergiz Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Ömer Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Göktekin Yapı’dan inşaat sektörüne ışık tutan anket

Göktekin Yapı’dan inşaat sektörüne ışık tutan anket

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.