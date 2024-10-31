Baştan aşağı çorap giydi... Kafasını tamamen, göğüslerini taşlarla kapattı! Gülşah Saraçoğlu bu haliyle bakana bir daha baktırdı

İşte Benim Stilim, Doya Doya Moda gibi programlarla hafızalara kazınan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Baştan aşağı çorap giyen Gülşah Saraçoğlu göğüslerini ise taşlarla kapattı.

Ünlü modacı birbirinden cesur pozlarını ise sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Saraçoğlu'nun bu halini görenler dönüp bir kez daha baktı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Gülşah Saraçoğlu'na sosyal medyada; 'Bu sefer hiç beğenmedim', 'Biri ona model olmadığını, modacı olduğunu anlatsın', 'İlk kez yakışmamış' gibi yorumlar yapıldı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda doğallığı hiç sevmediğini ve estetiğe düşkün olduğunu söyleyen Saraçoğlu "Doğal olan yerlerim; saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum." demişti.