Başvurular 19 Şubat’ta son

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Kaynaşlı ilçesinde 2006 yılında girişimci Ahmet Özer Topçu tarafından kurularak faaliyete geçen süt ve süt ürünleri işletmesini gezerek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Topçu, günlük 6 ton olmak üzere yıllık bin 870 ton süt işleme kapasitesine sahip olduğunu, işlenen bu süt ile kahvaltılık tereyağı, kaşar, çeçil, abaza, kolot, çörekotlu, örgü, kekikli, lor, çerkez, sepet, dil peynir çeşitlerini elde ederek 500 gram ve 1 kilogram paketler halinde satışa sunduklarını anlattı. Kırsal Kalkınma Yatırımları Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi hibe desteğinden yararlanan süt ve süt ürünleri işletmesi incelemesinde tesisin üretim yeri, paketleme ve soğuk hava deposu gezilerek, üretim ve sektörün problemleri hakkında bilgi aldı.

Esra Uzun, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi Ekonomik Yatırımlar kapsamında 2018 yılında işletmeye 203 bin 592 TL 2012 yılında ise 74 bin 950 TL hibe ödemesi yaptıklarını söyledi. Kırsal Kalkınma Yatırımlarıyla Ekonomik Yatırımlar, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları hibe desteği başvuru sürecinin başladığını ve Düzce’de benzer tesisleri kazandırma gayreti içinde olduklarını aktardı.

“DESTEKLEMEYE DEVAM”

Kırsal Kalkınma Yatırımları Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için başvuruların 19 Şubat 2024 tarihine kadar devam ettiğini hatırlatan İl Müdürü Esra Uzun "Ekonomik Yatırım konuları tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar, aile işletmeciliği, arıcılık, bilişim, el sanatları, İpek böceği, su ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiricilikleri gibi birçok alanda destek verilmeye devam ediyor. Bölgemizdeki işletmeler bu desteklerden yararlanmak için Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden gerekli bilgileri alabilirler. Yatırımların artması, istihdamın güçlenmesi ve ekonominin canlanması adına projeleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.



