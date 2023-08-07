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Bataklığa saplanıp ölmek üzere olan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı: O anlar kamerada

07.08.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de bataklık alana saplanarak hareket edemeyen ve ölmek üzere olan bir martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Sazlıdere Barajı kıyısında gece saatlerinde piknikten dönen bir grubun bataklığa saplanan martı dikkatini çekti. Bataklıktaki martıyı kurtarmaya çalışan piknikçiler başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri, martıyı saplandığı bataklıktan kurtardı. Ölmek üzere olan martı itfaiye ekipleri tarafından yaşama döndürüldü. Su verilen ve itfaiye hortumu ile yıkanarak temizlenen martı daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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