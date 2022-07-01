"Bataklık Operasyonu" davasında ara karar

Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında dava açılan örgüt kurucuları Çetin Gören ile Nejat Daş'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 73 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulunduğunu aktaran Başkan Şatır, buna ilişkin beyanda bulunmaları için taraflara söz verdi.

Sanık ve avukatları, dava konusu eylemlerden Bakanlığın doğrudan zarar gördüğüne ilişkin dava dosyasında delil bulunmadığını belirterek talebin reddedilmesini istedi.

Örgüt yöneticiliğiyle suçlanan sanıklar Gören ve Daş da uzun süre tutuklu bulunduklarını, bu durumunun ileride telafisi mümkün olmayan mağduriyetleri beraberinde getireceğini savunarak tahliyelerini talep etti.

Ardından savcı ve sanık avukatlarının taleplerini alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

"Suçtan doğrudan zarar görmediği" gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının davaya katılma talebini kabul etmeyen mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istendi.

Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de aynı suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

