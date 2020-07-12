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Bataklıkta mahsur kalan inek AFAD tarafından kurtarıldı

BARTIN HABERLERİ  | 12.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

Bartın’da bataklık ve ormanlık alanda mahsur kalan inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.Olay, merkez ilçeye bağlı Arıönü köyü Mugada Mahallesi’nde meydana geldi.

Bataklıkta mahsur kalan inek AFAD tarafından kurtarıldı

Bartın’da bataklık ve ormanlık alanda mahsur kalan inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, merkez ilçeye bağlı Arıönü köyü Mugada Mahallesi’nde meydana geldi. Köyde yaşayan Yaşar Akın ineğinin eve dönmemesi üzerine aramaya çıktı. Mugada Mahallesi’nde sahil bölgesine geldiğine ineğinin bataklık ve ormanlık alanda mahsur kaldığını gören Akın, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Jandarma tarafından olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti. İneğin sahibi Yaşar Akın ineğini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Bataklıkta mahsur kalan inek AFAD tarafından kurtarıldı

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