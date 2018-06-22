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Batalla ve Faty'den Türkiye'ye EURO 2024 desteği

BURSASPOR HABERLERİ  | 22.06.2018 20:54 | Son Güncelleme

Geride kalan sezonda Bursaspor'un formasını Pablo Martin Batalla ile Ricardo Faty, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.

Batalla ve Faty'den Türkiye'ye EURO 2024 desteği

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamaları bulunan Batalla ve Faty, şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Arjantinli futbolcu Batalla, Türkiye'nin güzel plajlara, yemeklere ve turistik mekanlara sahip olduğunu belirterek, "Hepsinden öte kendi tecrübelerime dayanarak söylemeliyim ki, Türkiye'nin yabancılara çok iyi davranan ve turistleri seven bir halkı var. Bunun da yurt dışından gelecek kişilere kendini burada rahat hissettireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Üç yıldır bulunduğu Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu vurgulayan Senegalli futbolcu Faty ise "Büyük bir ülke ve yapılacak çok farklı şeyler var. Bilindiği gibi yemekleri çok iyi. Birçok stadyum inşa edildi. Türkiye'de futbol çok seviliyor. Özellikle de Avrupa'da oynanan maçlarda bu sevgiyi görmek mümkün." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
pablo martin batalla ricardo faty Bursaspor

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