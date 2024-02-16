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Batan geminin yanına su altı robotuyla inerek görüntülediler

İHA İHA
16.02.2024 09:25 | Son Güncelleme:
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İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.

Batan geminin yanına su altı robotuyla inerek görüntülediler

Gece saatlerinde ise ekipler 51 metre derinlikte olan geminin yanına su altı robotuyla inerek içine baktılar. Gemi 51 metre derinlikte ise ekipler tarafından görüntülendi. Bugün ise hava şartları el verirse balık adamların dalış yapması bekleniyor.

Balıkesir’in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide bulunan 6 mürettebattan halen haber alınamadı. Arama çalışmaları gece boyunca da devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları yeniden hız kazandı.
Ayrıca, gece saatlerinde geminin batık durumda olduğu 51 metre derinliğe su altı robotuyla inilirken mürettebatın geminin içinde olmadığı tahmin ediliyor.

Öte yandan kriz merkezi de Mudanya’dan Karacabey’in Kurşunlu bölgesine taşındı.

Halen bölgede Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait çok sayıda arama kurtarma ekibi ve deniz ve hava unsuru bulunuyor.

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