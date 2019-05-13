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Batarya kapasitesi sorunu yakında çözülecek

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TEKNOLOJİ  | 13.05.2019 09:29 | Son Güncelleme

Telefon bataryalarımızın bu kadar kısa bir sürede bitmesinin ağırlıklı nedeni içindeki kristal fosfor katmanları. Bilim insanları da bu sorunu çözebilmek için bazı deneyler yaptılar ve sonuçlar bir hayli ilgi çekici çıktı.

Batarya kapasitesi sorunu yakında çözülecek

Huawei ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri, batarya kapasitesini zorlamanın birçok yolunu zaten arıyordu. Ancak ilk defa bilim insanları bunu çığır açacak şekilde ortaya koydular. Kristal fosfor materyallerini iki levhaya bölmeye çalışırken, aynı zamanda batarya kapasitesini de artırdıklarını fark ettiler.

Bu katmanları ikiye ayırmak isteyen bilim adamları, nanoribbon denilen bir madde buldular. Bataryalardaki enerjinin kaynağı olan iyonların, en az bin kat daha fazla fazla hareket ettiğini gören bilim insanları, bunun şarj teknolojisinde de kullanılabileceğine kanaat getirdiler. Şu an için bu materyallerin hangi düzeylerde bulunduğu net olarak bilinmiyor.

Bilim insanları, bu materyalleri doğru oranlarda bulundurmanın, batarya kapasitesini 2 kat artıracağı kanaatindeler. Böylece, normal şartlarda bizi 10 saat bile zar zor idare eden telefonlar 20 saate kadar şarj imkanı sunacak. Buna ek olarak “şarj etme” hızında da önemli bir artış bekleniyor. Akıllı telefonunuzun modelini ve şarjının yeterli olup olmadığını yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Batarya kapasitesi batarya sorunu

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