Batarya kapasitesi sorunu yakında çözülecek

Huawei ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri, batarya kapasitesini zorlamanın birçok yolunu zaten arıyordu. Ancak ilk defa bilim insanları bunu çığır açacak şekilde ortaya koydular. Kristal fosfor materyallerini iki levhaya bölmeye çalışırken, aynı zamanda batarya kapasitesini de artırdıklarını fark ettiler.
Bu katmanları ikiye ayırmak isteyen bilim adamları, nanoribbon denilen bir madde buldular. Bataryalardaki enerjinin kaynağı olan iyonların, en az bin kat daha fazla fazla hareket ettiğini gören bilim insanları, bunun şarj teknolojisinde de kullanılabileceğine kanaat getirdiler. Şu an için bu materyallerin hangi düzeylerde bulunduğu net olarak bilinmiyor.
Bilim insanları, bu materyalleri doğru oranlarda bulundurmanın, batarya kapasitesini 2 kat artıracağı kanaatindeler. Böylece, normal şartlarda bizi 10 saat bile zar zor idare eden telefonlar 20 saate kadar şarj imkanı sunacak. Buna ek olarak “şarj etme” hızında da önemli bir artış bekleniyor. Akıllı telefonunuzun modelini ve şarjının yeterli olup olmadığını yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Ev basıp eski sevgilisini ve arkadaşlarını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Havaalanı çalışanına hakaretler yağdırmıştı! Karar verildi
Oruç tutanlar dikkat! Her yıl 200 bin kişi...
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli uyarı
Burası Brezilya’nın ‘Yılan Adası’ değil Yüksekova
Tüneli görmek için akın ediyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum