BATE Borisov üst üste 13. kez şampiyon

Son yıllarda Belarus futboluna damga vuran BATE, 27. hafta maçında Neman Grodno'yu konuk etti. BATE, karşılaşmanın 88. dakikasında Yevgeniy Berezkin'in golüyle 1-0 galip geldi.

Bu skorla puanını 69 yapan BATE, en yakın rakipleri Dinamo Minsk ve Shakhtyor Soligorsk'un önünde şampiyonluğu garantiledi. BATE, Belarus liginde peş peşe 13. olmak üzere 15. şampiyonluğunu kazandı.

