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BATE Borisov üst üste 13. kez şampiyon

FUTBOL HABERLERİ  | 04.11.2018 21:08 | Son Güncelleme

Belarus Premier Lig'de Neman Grodno'yu sahasında 1-0 mağlup eden BATE, bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

BATE Borisov üst üste 13. kez şampiyon

Son yıllarda Belarus futboluna damga vuran BATE, 27. hafta maçında Neman Grodno'yu konuk etti. BATE, karşılaşmanın 88. dakikasında Yevgeniy Berezkin'in golüyle 1-0 galip geldi.

Bu skorla puanını 69 yapan BATE, en yakın rakipleri Dinamo Minsk ve Shakhtyor Soligorsk'un önünde şampiyonluğu garantiledi. BATE, Belarus liginde peş peşe 13. olmak üzere 15. şampiyonluğunu kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bate Borisov Belarus Ligi

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