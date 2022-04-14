Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanlığına Ümit Mirza Çavuşoğlu, yeniden seçildi.

Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, BAİB üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri görüşüldü.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, 2021 faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Başkanlığı döneminde Türkiye'de ve dünyada yaşanan birçok sorunla mücadele ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu süreçte başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmak üzere yangınlarla ve savaş ortamlarıyla karşı karşıya kaldık. Tüm bu süreçlerde ihracatçılarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve basın temsilcileriyle el birliğiyle çalışarak birçok sorunu aştık. Bu birlikteliğin hiçbir zaman bozulmasını istemiyoruz. Elbette seçimler çok önemli ancak bizler için tek liste olarak seçime gitmemiz oldukça sevindirici bir durum. Bu, bölgemizde birlikteliğin ne kadar ön planda olduğunu gözler önüne seriyor. Bu nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından üyeler, tek listeyle aday gösterilen Çavuşoğlu'nun yönetim kurulu ile birliği Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu'nda temsil edecek delegelerin seçimi için 12 sandıkta oy kullandı.

Yapılan seçimlerde 282 üyeden 276'sının oyunu alan Ümit Mirza Çavuşoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

