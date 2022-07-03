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Batı Akdeniz'den 6 ayda 1 milyar 361 milyon dolarlık ihracat

03.07.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Akdeniz'den 6 ayda 1 milyar 361 milyon dolarlık ihracat

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgelerini kapsayan Antalya, Burdur ve Isparta'dan yılın 6 aylık döneminde 1 milyar 360 milyon 962 bin 23 dolar ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geride kalan 6 aylık dönemde en fazla ihracatı, yaş meyve sebze ile doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektörlerinin gerçekleştirdiğini belirtti.

Batı Akdeniz'den bu dönemde en fazla ihracatın 101 milyon 251 bin 685 dolarla Almanya'ya yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Batı Akdeniz'in ihracat rakamlarının 6 aylık seyrine bakıldığında yüzde 5,46 artışla 1 milyar 360 milyon 962 bin 23 dolara ulaşıldığı gözlendi. Temmuzda ihracat rakamımızın 1,5 milyar doları geri bırakması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Akdeniz'den sadece haziranda gerçekleşen ihracatın 242 milyon 375 bin dolara ulaştığını bildiren Çavuşoğlu, 128 ülkeye ürün gönderildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, savaşa rağmen Rusya'ya yapılan ihracatta bir nebzede olsa artış yaşandığını, bölgenin ihracatta yeni parlayan yıldızının ise Hollanda olduğunu ifade etti.

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