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Batı Akdeniz'den ihracatta rekor

23.10.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu: - "Yaklaşık 53 yıllık bir birliğiz, ilk kez 2 milyar dolar rakamına ulaştık" - "Yıl sonu için herhangi bir olumsuzluk olmazsa 2,5 milyar dolarlık bir hedefimiz var. 2022 için ise 3 milyar dolar hedefliyoruz. Demir yolu gelirse 4-5 yılda 5 milyar doları yakalamamız çok zor değil"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 21 Ekim itibarıyla 2 milyar 10 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Ekonomi Muhabirleri Derneği Antalya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan bölgenin ihracatta tarihi bir rekor kırdığını dile getirdi.

"Yaklaşık 53 yıllık bir birliğiz ve ilk kez 2 milyar dolar rakamına ulaştık." diyen Çavuşoğlu, bu yıl bölgeden 25 sektörden dış satım yapıldığını kaydetti.

Kurumların ve firmaların desteğiyle 21 Ekim itibarıyla 2 milyar 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, en fazla ihracatın yaş sebze ve meyve ile mermer kaynaklı maden sektörlerinden olduğunu söyledi.

Bölge olarak 4-5 milyar dolarlık bir potansiyelin olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Örneğin zeytinyağı, zeytin bölgemizde var ama ihracatta geriyiz. Bir çok sektörde önümüz çok açık ve bir çok ülkede açık var. Daha fazla ihracat yapabilecek potansiyele sahibiz." dedi.

Antalya, Isparta ve Burdur'da üretilen ürünlerin ulaşımdaki sıkıntı nedeniyle İzmir ya da Mersin limanlarından yurt dışına gönderildiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu ihracatın da BAİB'e değil, gönderilen kentin rakamlarına eklendiğini bildirdi.

Daha fazla ve daha ucuz yükün indirilebilmesi için demir yolunun bir an evvel yapılması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Eğer demir yoluna kavuşursak Eskişehir, Afyonkarahisar dahil tüm bölgeyi buraya indirebiliriz ve böyle olursa işin rengi değişir. Bucak'taki mermerin, Mersin veya İzmir'e gitmesi bizim için çok üzücü. TİM'deki rakamlara göre bölge ihracatımız 4-5 milyar dolar aralığında ama bunlar bizden çıkış yapmadığı için kayıtlarda gözükmüyor. Bugün 2 milyar doları değil, 3 milyar doları geçtiğimizi konuşabilirdik."

Yıl sonu için herhangi bir olumsuzluk olmazsa 2,5 milyar dolarlık bir hedefleri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "2022 için ise 3 milyar dolar hedefliyoruz. Demir yolu gelirse 4-5 yılda 5 milyar doları yakalamamız çok zor değil." dedi.

Bölgeden bu yıl 1978 firmanın ihracat yaptığına değinen Çavuşoğlu, gelecek yıllarda firma sayısının da artabileceğini söyledi.

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