YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Batı Akdeniz'den ocakta yaklaşık 201 milyon dolarlık ihracat

Batı Akdeniz'den ocakta yaklaşık 201 milyon dolarlık ihracat

04.02.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu: - "En fazla ihracatı, 16 milyon 738 bin dolar ile Çin'e yaptık. Çin'i Rusya, Almanya, Ukrayna ve Romanya takip etti"

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB), yılın ilk ayında 200 milyon 906 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Isparta'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin ihracat potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Üç ilden ocakta 200 milyon 906 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiğini dile getiren Çavuşoğlu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,61'lik bir düşüş yaşandığını belirtti.

Yaş sebze ve meyve sektörünün ilk sırada yer aldığını söyleyen Çavuşoğlu, bunu sırasıyla maden, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinin takip ettiğini kaydetti.

Batı Akdeniz'den 122 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ve 42 ülkeye yapılan ihracatta 1 milyon dolar rakamının üzerine çıkıldığını anlatan Çavuşoğlu, "En fazla ihracatı, 16 milyon 738 bin dolar ile Çin'e yaptık. Çin'i Rusya, Almanya, Ukrayna ve Romanya takip etti." dedi.

Isparta'nın ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, geçen yıl 440 milyon dolarlık yurt dışı satışa imza atan kentin, 6 yıldaki ihracatının yüzde 120 oranında arttığını bildirdi.

Çavuşoğlu, birlik olarak daha fazla ülkeye ulaşmak için önemli çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya BAİB Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar da katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıIsparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
"Ben çaldım" diye paylaşım yapan zanlıya polisten "biz yakaladık" cevabı"Ben çaldım" diye paylaşım yapan zanlıya polisten "biz yakaladık" cevabı
İstanbul'da motorlu kuryelerin zam protestosu sürüyorİstanbul'da motorlu kuryelerin zam protestosu sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:52
Öğle
13:17
İkindi
16:06
Akşam
18:31
Yatsı
19:48
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.