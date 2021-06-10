Batı Akdeniz'in 5 aylık ihracatı 1 milyar doları aştı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Örtü altı tarımda söz sahibi olan Antalya'nın da yer aldığı Batı Akdeniz bölgesinden yılın 5 ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,39'luk artışla 1 milyar 37 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Birliğin sorumluluk alanındaki Antalya, Isparta ve Burdur'dan yapılan ihracat, mayısta da artmaya devam etti.

32 sektörde 135 ülkeye ürün satışı yapılan bölgeden, mayısta yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. Geçen yılın aynı ayında bölgeden 134 milyon dolarlık ihracat yapıldığı dikkate alındığında, bölge dış satımında yüzde 48,90 oranında artış olduğu görüldü.

En fazla ihracat yapılan ilk 5 sektör, yaş sebze ve meyve, maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ile makine ve aksamları oldu. 49 milyon 161 bin 774 dolarlık ihracatla yaş sebze ve meyve sektörü, her dönem olduğu gibi mayısta da ilk sırada yer aldı. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5'lik artışın yaşandığı sektörü, 42 milyon 208 bin dolarla maden ve metaller sektörü takip etti.