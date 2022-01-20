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Batı Akdeniz'in domates ihracatı yüzde 26 arttı

20.01.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya, Isparta ve Burdur'dan, 2021'de 48 ülkeye domates ihraç edilerek 159 milyon 657 bin 354 dolar gelir sağlandı - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu: - "Ürün bazında destek alabilirsek ihracatımız çok daha artacaktır"

AYŞE YILDIZ - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Batı Akdeniz'den geçen yıl 48 ülkeye 159 milyon 657 bin 354 dolarlık domates satıldı.

Faaliyet alanı Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin verilerine göre, 2021'de bölgeden 2 milyar 538 milyon 543 bin 811 dolarlık ihracat yapıldı ve böylece 2020 yılına kıyasla yüzde 32,14 oranında artışa imza atıldı.

Yaş meyve sebze sektörü 695,4 milyon dolarla bölgeden en fazla ihracat yapan sektör oldu. Bu grupta en fazla ihraç edilen ürün ise domates olarak kayıtlara geçti.

Batı Akdeniz'den 2020'de 178 milyon 822 bin 876 kilogram domates ihraç edilerek, 126 milyon 732 bin 377 dolar kazanç sağlandı. Tarla ve örtü altı üretimde önemli bir yere sahip olan bölgeden, geçen sene ise 48 ülkeye domates ihracatı yapıldı ve 233 milyon 476 bin 993 kilogram domates satışından yıllık bazda yüzde 26 artışla 159 milyon 657 bin 354 dolar gelir elde edildi.

Domatesi 141 milyon 429 bin 572 dolarlık ihracatla biber izledi.

- "Bu sene daha büyük hedefler gerçekleştirmek istiyoruz"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta rekor kırarak bir başarı hikayesi yazdıklarını söyledi.

Bölgenin ihracatını artırabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde şartların ağır olmasına rağmen ciddi mücadele veriyoruz. Bu sene daha büyük hedefler gerçekleştirmek istiyoruz. Yaş sebze meyve ihracatımız ilk sırada yer aldı. Zorlu bir süreç olmasına rağmen yaş sebze meyve olarak bölgemizden 695,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ürün bazında destek alabilirsek ihracatımız çok daha artacaktır. İhracatımızı daha yukarılara taşımak için çalışma yapıyoruz. Meyve sebze ihracatında domatesin ardından biber geliyor. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla rakamları, farklı ürünleri konuşacağız."

Batı Akdeniz'den 159 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, ihracat yelpazesine her geçen yıl yeni ülkelerin eklendiğini ifade etti.

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