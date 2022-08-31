Batı Akdeniz'in ihracatçıları Kahire'de Mısırlı iş insanları ile görüştü

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, Mısır'ın Türkiye için büyük fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Küçükyaman, yaptığı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkente 45 kilometre mesafede Yeni Kahire olarak adlandırılan yeni bir şehir kurulacağını kaydeden Küçükyaman, "Bu şehir bölgemiz ihracatçılarına, bölge ihracatımıza büyük fırsatlar sunuyor. Hem inşaat aşamasında, hem inşaat sonrası yaşam aşamasında A'dan Z'ye her türlü ürüne ihtiyaçları olacak." ifadesinde bulundu.

Ziyaretin tüm sektörleri temsilen yapıldığına dikkati çeken Küçükyaman, Mısırlı iş insanlarının Türk heyetine ilgisinin sevindirici ve gelecek adına ümit verici olduğunu vurguladı.

Kahire'ye 54 kişilik heyetle gittiklerini ifade eden Küçükyaman, "Mısır, ihracatta Türkiye için büyük fırsatlar sunuyor. Ziyarette yüzlerce görüşme gerçekleştirdik. Mısırlı iş insanlarının ilgisi oldukça sevindiriciydi. Zaten ihracat rakamları da bunu destekliyor. 2020'de Türkiye'nin 34 milyon dolar olan mermer ağırlıklı doğaltaş ihracatı, 2021 yılında 70 milyon dolara çıkmış durumda. Bu rakamın daha da artmasını bekliyoruz. Mevcut Kahire kentinin 45 kilometre yakınında yeni bir şehir kuruluyor. Milyonlarca kişinin yaşadığı yeni bir kent olacak. İnşaat süreci ayrı fırsatlar barındırıyor. Yeni şehre taşındıktan sonra ayrı fırsatlar var. Bu süreci iyi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

