YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Batı Akdeniz'in ihracatçıları Kahire'de Mısırlı iş insanları ile görüştü

Batı Akdeniz'in ihracatçıları Kahire'de Mısırlı iş insanları ile görüştü

31.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Akdeniz'in ihracatçıları Kahire'de Mısırlı iş insanları ile görüştü

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, Mısır'ın Türkiye için büyük fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Küçükyaman, yaptığı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkente 45 kilometre mesafede Yeni Kahire olarak adlandırılan yeni bir şehir kurulacağını kaydeden Küçükyaman, "Bu şehir bölgemiz ihracatçılarına, bölge ihracatımıza büyük fırsatlar sunuyor. Hem inşaat aşamasında, hem inşaat sonrası yaşam aşamasında A'dan Z'ye her türlü ürüne ihtiyaçları olacak." ifadesinde bulundu.

Ziyaretin tüm sektörleri temsilen yapıldığına dikkati çeken Küçükyaman, Mısırlı iş insanlarının Türk heyetine ilgisinin sevindirici ve gelecek adına ümit verici olduğunu vurguladı.

Kahire'ye 54 kişilik heyetle gittiklerini ifade eden Küçükyaman, "Mısır, ihracatta Türkiye için büyük fırsatlar sunuyor. Ziyarette yüzlerce görüşme gerçekleştirdik. Mısırlı iş insanlarının ilgisi oldukça sevindiriciydi. Zaten ihracat rakamları da bunu destekliyor. 2020'de Türkiye'nin 34 milyon dolar olan mermer ağırlıklı doğaltaş ihracatı, 2021 yılında 70 milyon dolara çıkmış durumda. Bu rakamın daha da artmasını bekliyoruz. Mevcut Kahire kentinin 45 kilometre yakınında yeni bir şehir kuruluyor. Milyonlarca kişinin yaşadığı yeni bir kent olacak. İnşaat süreci ayrı fırsatlar barındırıyor. Yeni şehre taşındıktan sonra ayrı fırsatlar var. Bu süreci iyi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktıAntalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladıGaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Ordulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybettiOrdulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
antalya Kahire Mısır baib

Antalya Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:20
Öğle
13:03
İkindi
16:41
Akşam
19:35
Yatsı
20:54
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Öyle bir şeye tanık oldu ki! Şimdi her yerde o kadını arıyor

Öyle bir şeye tanık oldu ki! Şimdi her yerde o kadını arıyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.