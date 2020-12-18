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Batı Karadeniz'de balık halinde kısıtlama öncesi yoğunluk yaşanıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 18.12.2020 13:42 | Son Güncelleme

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Hafta sonuna girmeden kısıtlamanın başlayacağı gün öğleden sonra yoğunluk oluyor. Hafta sonu tüketecekleri balığı cuma günü almaya başlıyorlar. Yoğunluk bizi de memnun ediyor. Satışlarımız 3 katına çıkıyor"

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçı halinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinde gır gır ve trol tekneleriyle avlanan balıkçıların limana getirdiği balıklar, kamyonlarla Sakarya, Bolu ve Zonguldak gibi çevre illere gönderiliyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlama başlamadan önce vatandaşların halde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Yoğunluk nedeniyle balık tedarik etmekte zorlandıklarını dile getiren Karakaş, "Hafta sonuna girmeden kısıtlamanın başlayacağı gün öğleden sonra yoğunluk oluyor. Hafta sonu tüketecekleri balığı cuma günü almaya başlıyorlar. Yoğunluk bizi de memnun ediyor. Satışlarımız 3 katına çıkıyor." dedi.

Balıkçı Yasin Yemenici de cuma günleri balık talebinin artığını belirterek, "Yakın il ve ilçelere de balıklarımızı gönderiyoruz. Sakarya, Bolu ve Zonguldak gibi illere balıkları dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

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