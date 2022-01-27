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Batı Karadeniz'de karla lezzetlenen hamsi tezgahların gözdesi oldu

27.01.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz'de karla lezzetlenen hamsi tezgahların gözdesi oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde avlanan Karadeniz hamsisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatı artsa da lezzetiyle en çok tercih edilen balık oldu.

Bölgede bir haftadır süren kar yağışının ardından deniz suyunun soğumasıyla bol miktarda avlanan hamsi, tezgahta kilosu 30 liradan satılıyor.

Balıkçı esnafı Ali Giritli, AA muhabirine, en fazla satılan balığın hamsi olduğunu belirterek, "Kar yağışının ardından balık lezzetlenmeye başladı, daha da yağlandı. Hava şartlarından dolayı balık tezgahta biraz pahalı oldu. Vatandaş tezgahta ucuz balık istiyor. Geçen hafta hamsinin kilosu 25 liraya düştü fakat bu hafta kilosunu 30 liradan satıyoruz." şeklinde konuştu.

Tezgahlarda istavrit kilosu 20, mezgit 35, çinekop 70 liradan satılıyor.

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