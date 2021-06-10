YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Batı Karadeniz'de kıyı balıkçılığı başladı

Batı Karadeniz'de kıyı balıkçılığı başladı

10.06.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkçı Sadık Kara : - "Hiç beklemediğimiz şekilde çinekop bolluğu var. Ayrıca istavrit, mezgit, barbun devam ediyor. Sarı kanat ve lüfer de mevcut tezgahta. Balıkçılık olarak iyi durumdaydık, daha da iyiye gidiyor diyebiliriz"

1/

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kıyı avcılığı yapan balıkçılar yaz sezonunun başlamasıyla ağlarını denize bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde limana gelen balıkçılar tekne bakımı ve ağ tamirlerini yaparak çinekop, istavrit ve mezgit avlamak için Karadeniz kıyılarına ağlarını attı.

Balıkçı Sadık Kara, AA muhabirine, yaz sezonunun güzel başladığını söyledi.

Yaz sezonuyla balıkçıların denize inmeye başladığını belirten Kara, "Hiç beklemediğimiz şekilde çinekop bolluğu var. Ayrıca istavrit, mezgit, barbun devam ediyor. Sarı kanat ve lüfer de mevcut tezgahta. Balıkçılık olarak iyi durumdaydık, daha da iyiye gidiyor diyebiliriz." diye konuştu.

Kara, yaz mevsimini güzel geçirip yeni av sezonuna iyi giriş yapmak istediklerini kaydetti.

Çinekop kilogramı 50, barbun 40, istavrit 25-35, mezgit ise 35 liradan alıcı buluyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bolu'da sattıkları aracın motor bölümüne giren kedi yavrusunu Düzce'de teslim aldılarBolu'da sattıkları aracın motor bölümüne giren kedi yavrusunu Düzce'de teslim aldılar
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 11 Haziran Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:16
Öğle
13:00
İkindi
16:59
Akşam
20:34
Yatsı
22:23

Düzce Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cuma

Tunç Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Çilimli Eczanesi
Cilimli
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.