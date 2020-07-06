Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kurumun sorumluluk alanlarında bulunan plajlar ve yürüme alanlarına el dezenfeksiyon aparatları konulduğunu aktararak, "Maske takılması ve sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili uyarı tabelaları konuldu ve denetim ler de yapılıyor. Vatandaşlarımızdan beklentimiz; sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, maskesiz dolaşmamaları. Yine önceki yıllarda olduğu gibi bu yaz sezonunda da jet-ski ve bot ile cankurtaran hizmeti veriliyor." ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlıklarca gönderilen genelgeler ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarında belirtilen tedbirler kapsamında sorumluluk alanlarında tedbir alındığını söyledi.

Bu kapsamda vatandaşların sağlıklı, güvenli, kontrollü ve çevre bilincine uygun tatil yapabilmeleri için çöp toplama hizmetlerinin yanı sıra kum temizliği, çevre düzenlemesi yapılarak, güvenli yüzme alanları dubalarla işaretlendi.

Yaz sezonunun başlamasıyla sahillerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle İl Özel İdaresince Mugada, Güzelcehsiar, Çakraz, Kapısuyu sahillerinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre düzenlemeler yapıldı.

Bartın İl Özel İdaresi ve Bartın Belediyesi nce koronavirüs tedbirleri kapsamında plajlarda yürütülen güvenlik ve temizlik çalışmaları tamamlandı.

Bartın, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da ziyaretçi yoğunluğu yaşanan İnkumu tatil beldesinde denetimlerini yoğunlaştırdıklarını belirtti.

İnkumu Özel Halk Otobüslerinde yolcu taşıma kapasitesi, maske kullanımı gibi konular denetlenirken işletmelerde ise masa ve oturma düzeni, hijyen denetimleri yaptıklarını anlatan Akın, "Ekiplerimiz ayrıca tatil beldesinde satış yapan pazarcıları sosyal mesafe ve hijyen konularında denetlerken, sahil ve kaldırımlarda da maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Herhangi olumsuz durumun oluşmaması için denetimlerimiz yaz boyunca devam edecek." diye konuştu.

- Karabük'teki düğünlerde sivil ya da resmi emniyet ve jandarma personelinin görevlendirilecek

Karabük Valiliği, il genelinde yapılacak düğünlerde sivil ya da resmi emniyet ve jandarma personelinin görevlendirileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, görevlendirilecek personelin İl Hıfzıssıhha Kurulunun düğünlerde uygulanacak tedbirler kararında belirtilen önlemlere uyulup uyulmadığıyla ilgili denetim yapacağı belirtildi.