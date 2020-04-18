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Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim

DÜZCE HABERLERİ  | 18.04.2020 12:33 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olmayan Düzce, Bolu, Bartın ve Karabük'te, "Evde kal" çağrısına ise büyük oranda uyuluyor.

Düzce'de işlek yerler olan İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent sessizliğe büründü.

Söz konusu caddelerde işi olan vatandaşlar maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyarken, polis ve Kızılay ekiplerince ateşleri ölçülerek caddeye alınıyor.

Düzce Valiliği tarafından hafta sonu için alınan kararlar çerçevesinde sadece market ve zaruri ihtiyaçların karşılandığı iş yerleri açık tutulurken, Yığılca ve Akçakoca ilçelerinde ise giriş çıkışlarda sınırlama uygulanıyor.

- Bolu

Bolu'nun en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Kentin diğer işlek cadde ve parklarında da büyük oranda sessizlik hakim. D-100 kara yolunda da araç trafiği az oranda.

Ayrıca, cumartesi günleri Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazar alanında da insan yoğunluğunun az olduğu gözlendi.

- Bartın

Bartın'da sıcak hava ve hafta sonu olmasına rağmen vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmazken, çıkanların neredeyse tamamı da maske kullanıyor.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

- Karabük

Karabük'te insanların büyük bölümü zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı.

Kentin işlek caddeleri ile meydanlarında sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske ve eldiven taktı.

Güvenlik, zabıta ve polis ekipleri kent genelindeki devriye görevini ve denetimlerini devam ettiriyor.

Ayrıca polis ekiplerince, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmedi.

Öte yandan, Karabük Valiliğince anonslarla vatandaşlara sık sık "Evde kal" çağrıları yapıldı.

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Akşam
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Düzce Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Büşra Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Elif Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
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