Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olmayan Düzce, Bolu, Bartın ve Karabük'te, "Evde kal" çağrısına ise büyük oranda uyuluyor.

Düzce'de işlek yerler olan İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent sessizliğe büründü.

Söz konusu caddelerde işi olan vatandaşlar maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyarken, polis ve Kızılay ekiplerince ateşleri ölçülerek caddeye alınıyor.

Düzce Valiliği tarafından hafta sonu için alınan kararlar çerçevesinde sadece market ve zaruri ihtiyaçların karşılandığı iş yerleri açık tutulurken, Yığılca ve Akçakoca ilçelerinde ise giriş çıkışlarda sınırlama uygulanıyor.

- Bolu

Bolu'nun en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Kentin diğer işlek cadde ve parklarında da büyük oranda sessizlik hakim. D-100 kara yolunda da araç trafiği az oranda.