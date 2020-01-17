Batı Karadeniz'in incilerinde yarıyıl tatili yoğun geçecek

KARABÜK/BARTIN (AA) - AHMET ÖZLER / SELİM BOSTANCI - Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ile Bartın'ın Amasra ilçelerinde, yarıyıl tatili dolayısıyla yapılan rezervasyonlarla otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başarması, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle de adeta açık hava müzesini andırması dolayısıyla yılın her mevsimi misafirlerini ağırlıyor.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla da kültür turizminin gözdesi olan Safranbolu, hafta sonları, bayram ve özel tatil günlerinde, Çinli, Tayvanlı, Japon, Alman, İtalyan ve Güney Koreli turistlerin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan çok sayıda yerli turist tarafından ziyaret ediyor.

Yarıyıl tatili için yapılan rezervasyonlarla 18'inci ve 19'uncu yüzyıl ile 20'nci yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otellerin büyük bölümü doldu.