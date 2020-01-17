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  4. Batı Karadeniz'in incilerinde yarıyıl tatili yoğun geçecek

Batı Karadeniz'in incilerinde yarıyıl tatili yoğun geçecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ile Bartın'ın Amasra ilçeleri, yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlayacak - Safranbolu Belediye Başkanı Köse: "Yarıyıl tatili için ilçemize yoğun bir ilgi var. Misafirlerimizi bekliyoruz" - Amasra Belediye Başkanı Çakır: "Tatilciler kış mevsiminde de eşsiz doğası ve manzarasıyla tarihin içinde nostaljik bir zaman geçirmenin yanında, balık lokantalarında taze çeşitlerle balık ziyafeti de yapma imkanı buluyor"

KARABÜK/BARTIN (AA) - AHMET ÖZLER / SELİM BOSTANCI - Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ile Bartın'ın Amasra ilçelerinde, yarıyıl tatili dolayısıyla yapılan rezervasyonlarla otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başarması, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle de adeta açık hava müzesini andırması dolayısıyla yılın her mevsimi misafirlerini ağırlıyor.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla da kültür turizminin gözdesi olan Safranbolu, hafta sonları, bayram ve özel tatil günlerinde, Çinli, Tayvanlı, Japon, Alman, İtalyan ve Güney Koreli turistlerin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan çok sayıda yerli turist tarafından ziyaret ediyor.

Yarıyıl tatili için yapılan rezervasyonlarla 18'inci ve 19'uncu yüzyıl ile 20'nci yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otellerin büyük bölümü doldu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ilçenin her mevsim turist ağırladığını söyledi.

Yarıyıl tatili için bütün hazırlıkların tamamlandığına dikkati çeken Köse, "Yarıyıl tatili için ilçemize yoğun bir ilgi var. Misafirlerimizi bekliyoruz. Onların huzurlu bir tatil geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

- Balık ve salata kültürünün başkenti: Amasra

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, kış mevsiminde de günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçenin, tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu ifade etti.

Ankara'ya en yakın sahil olması nedeniyle "Başkentin denizi" niteliğindeki 6 bin 500 nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısının 50 bini aştığı günler yaşadıklarını dile getiren Çakır, "İlçemiz kış mevsiminde de günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler kış mevsiminde de eşsiz doğası ve manzarasıyla tarihin içinde nostaljik bir zaman geçirmenin yanında, balık lokantalarında taze çeşitlerle balık ziyafeti de yapma imkanı buluyor. Yarıyıl tatili de bu güzellikleri değerlendirmek için bir fırsat ve yaz sezonuna göre farklı bir keyif olacaktır." şeklinde konuştu.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçedeki ziyaretçi yoğunluğunda balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün etkili olduğuna dikkati çekti.

Yarıyıl tatilinde ilçeyi tercih edecek misafirler için balık ziyafetinin bir fırsat olacağını kaydeden Boran, "Balıkçı lokantalarında misafirlerimiz balık ziyafetini yapma imkanı bulacak. Yine yöremizin bağ ve bahçesinde yetişen organik yeşilliklerle yapılan Amasra salatası, balıkçı lokantalarındaki ustaların elinde görsel şölene dönüşmektedir. Mevsimine göre 30'u aşkın sebzenin kullanıldığı salatayı da bu ziyafete eklediğimizde Amasra, eşsiz bir damak zevki de sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
amasra, bartın, Karabük, Safranbolu, Yarı Yıl Tatili,

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