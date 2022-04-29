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Batı Karadeniz'in tatil beldeleri bayramı "dolu dolu" geçirecek

29.04.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra, Karabük'ün Safranbolu ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklar tamamlanırken otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

BARTIN/KARABÜK/DÜZCE (AA) - Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra, Karabük'ün Safranbolu ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde Ramazan Bayramı tatilinde otel ve pansiyonlar yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verecek.

Cenevizliler döneminde yapılan kalesi, temiz kumsalları ve az dalgalı denizinin yanı sıra mutfak kültürüyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlar büyük oranda doldu. Merkez nüfusu 6 bin olan ilçeye, bayram tatili süresince günübirlikçi ve konaklamalı yaklaşık 40 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, Helenistik dönemden Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar çok sayıda tarihi eserin bulunduğu ilçenin, turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. 3 bin yıllık tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçiler için cazibe merkezi olan ilçeyi yılda yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Çakır, Amasra'da her bayram yoğunluk yaşadığını belirtti.

Çakır, bayram öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirerek "Şu anda özellikle büyük konaklama işletmelerinde yüzde 100'e yakın bir doluluk oranına ulaşmış durumdayız. Tabii Amasra'mızın marka değerlerinden biri de 1940'larda ev pansiyonculuğunun da başlamış olması. Ev pansiyonlarımız da hazırlıklarını tamamladı. Buralarda da yoğun bir dönem geçeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçede her mevsim günübirlik tatilci ağırladıklarını, bunda balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün etkili olduğunu ifade ederek "Özellikle Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz, balıkçı lokantalarında taze balık çeşitleriyle ziyafet yapma imkanı bulacaktır." dedi.

- Safranbolu'da tarih yolculuğu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık geçmişe sahip Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenler tarafından tercih ediliyor. "Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen ilçe, yabancı turistlerin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan olmak üzere yurt içinden de çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş konak, pansiyon ve otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine, salgın sonrası özledikleri tabloya geri döndüklerini ve misafirlerin ilçeye akın etmeye başladığını söyledi. Bayram tatili için ilçede rezervasyonların tamamlandığını aktaran Türköz, "Otel, pansiyon ve konak sahipleriyle görüşüyoruz. Doluluk oranları bayramın birinci gününden itibaren yüzde 100. Çok mutlu olduk. Safranbolu, Batı Karadeniz'in turizm incisi." dedi.

Türköz, bayrama yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, misafirleri en iyi şekilde ağırlayıp, ilçeden mutlu göndereceklerini kaydetti.

- Yeşil ve mavinin buluştuğu yer: Akçakoca

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de Ramazan Bayramı dolayısıyla otel ve pansiyonların tamamı doldu. Yeşilliği ve kültürel zenginliğinin yanı sıra 38 kilometrelik denize girilebilir kumsalı olan Akçakoca, 3 mavi bayraklı plajıyla bayramda tercih edilen yerler arasında yer aldı. Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan ilçe, çevre il ve ilçelerden gelen günübirlikçi tatilcileri de ağırlıyor. Cuhallı, Ceneviz Kalesi ve Cayağzı mevkilerinde bulunan plajlar, yapılan temizliğin ardından misafirlerini ağırlamaya hazır hale geldi.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Rıza Çakar, AA muhabirine, derneğe kayıtlı otel ve pansiyonların Ramazan Bayramı'nda yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirtti. Ziyaretçilerin Akçakoca'ya değer kattığını aktaran Çakar, "Akçakoca'daki misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız. Günübirlikçi misafirlerimizle Akçakoca'nın nüfusu 5 katına çıkmış durumda. Nüfusumuz 100 bini aşacak, bu da nüfusumuzun 5 katına eş değer." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Karabük Akçakoca Amasra Safranbolu

Bartın Namaz Vakitleri 29 Nisan Cuma

İmsak
04:04
Sabah
05:44
Öğle
12:53
İkindi
16:43
Akşam
19:53
Yatsı
21:25
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

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