Batı Karadenizli balıkçıların yüzünü sarıkanat güldürdü

Zonguldak'ta ağlarını denize bırakan balıkçılar, 2 ton sarıkanatla kıyıya dönmenin sevincini yaşadı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sarıkanat balığı yeterince bulunmadığı için fiyatının pahalı olduğunu söyledi.

Sarıkanatın kasa fiyatının 900 ila 1000 lira arasında değiştiğini vurgulayan Kayhan, "Kıyı balıkçılığında bu yıl az balık oldu. Buna emek veren arkadaşlarımız var. Onların da kazanmaları bizi sevindirdi. Sahillerimizde sarıkanat çok var. Balıkçılarımız 2 ton sarıkanatla döndü. Filyos'tan Ereğli'ye kadar şu anda sarıkanat bulunuyor." diye konuştu.

Balıkçılardan Serkan Akın da geçen yılki balık sezonunun istedikleri gibi gitmediğini belirterek, bu yıl sarıkanat balığının çok olmasına sevindiklerini kaydetti.

