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Batıktan kurtulmak için bir de sarımsak yöntemini deneyin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.04.2019 09:23 | Son Güncelleme

Her geçen gün sarımsağın farklı bir şifasını öğreniyoruz. Şimdiki yararı ise tırnak batığının ortaya çıkardığı enfeksiyonla mücadele etmesi oldu. Son derece can atıcı bir süreç olan tırnak batığından hızlı bir şekilde kurtulmanıza yardımcı olacak bu yöntemi mutlaka denemelisiniz.

Batıktan kurtulmak için bir de sarımsak yöntemini deneyin

Mutfağın popüler ürünü sarımsak, doğal antibiyotik ve dezenfektan özelliğinden dolayı, batık tedavisinde de son derece etkilidir. Sarımsakta bulunan allisin bileşeni, ezildiği zaman ortaya çıkar ve bu da doğal bir antiseptik etki yaratır. Bu sebeple tırnak batığının yarattığı enfeksiyondan hızlı bir şekilde kurtulmanız mümkündür.

sarımsak

İşte batık tedavisi için hazırlayabileceğiniz doğal tarif

Bir çorba kaşığı mentollü merhem (eczanelerde bulabilirsiniz)
Bir diş sarımsak
Kaynatılmış ve soğutulmuş su
Bandaj

Öncelikle kaynamış ve soğutulmuş suyun içinde ayağınızı 2,3 dakika kadar bekletin ve kurulayın.
Sonrasında sarımsağı ezip mentollü merhamle karıştırın.
Macun kıvamına getirdiğiniz bu karışımı batığın olduğu bölüme sürün ve ardından bandajlayın.
İşlemin ayağınızda kalabilmesi için gece uygulamaya özen gösterin.

Bu tarifi 1 hafta boyunca uygulayın.

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