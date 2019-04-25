Batıktan kurtulmak için bir de sarımsak yöntemini deneyin

Mutfağın popüler ürünü sarımsak, doğal antibiyotik ve dezenfektan özelliğinden dolayı, batık tedavisinde de son derece etkilidir. Sarımsakta bulunan allisin bileşeni, ezildiği zaman ortaya çıkar ve bu da doğal bir antiseptik etki yaratır. Bu sebeple tırnak batığının yarattığı enfeksiyondan hızlı bir şekilde kurtulmanız mümkündür.

İşte batık tedavisi için hazırlayabileceğiniz doğal tarif

Bir çorba kaşığı mentollü merhem (eczanelerde bulabilirsiniz)

Bir diş sarımsak

Kaynatılmış ve soğutulmuş su

Bandaj

Öncelikle kaynamış ve soğutulmuş suyun içinde ayağınızı 2,3 dakika kadar bekletin ve kurulayın.

Sonrasında sarımsağı ezip mentollü merhamle karıştırın.

Macun kıvamına getirdiğiniz bu karışımı batığın olduğu bölüme sürün ve ardından bandajlayın.

İşlemin ayağınızda kalabilmesi için gece uygulamaya özen gösterin.

Bu tarifi 1 hafta boyunca uygulayın.



