Batman Beşirli Belediye Başkanı Karabulut, AK Parti'ye katıldı

Batman Beşirli Belediye Başkanı Sait Karabulut, AK Parti'ye katıldı.

Alınan bilgiye göre, Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Karabulut'un rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda taktı.

Öte yandan toplantıda Elazığ CHP eski İl Başkanı Mustafa Ünsal Karatepe de AK Parti'ye katıldı.



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