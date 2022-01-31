Batman Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı

Batman'da çayda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bir adacıkta mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Balpınar beldesi mevkisinde Batman Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Batman İtfaiyesi, suya indirdikleri arama botuyla köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Ekiplerin yemek verdiği köpek, veteriner hekim muayenesinden sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.



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