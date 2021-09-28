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Batman'in yıldızı ünlü oyuncu Jane Hale hayatını kaybetti

28.09.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Jean Hale 82 yaşında öldü. Hale, sinemaya 1991'de "Lies Before Kisses" filmiyle veda etmişti.

Batman'in yıldızı ünlü oyuncu Jane Hale hayatını kaybetti

Oyuncu Jean Hale, Santa Monica’da öldü. 82 yaşındaki Hale'in ailesi tarafından yapılan açıklamada oyuncunun doğal nedenlerden öldüğü belirtildi.

JEAN HALE KİMDİR?

1960 ve 70’lerde 60’ın üzerinde sinema filmi ve dizide rol alan Hale, kariyerine model olarak başladı. Daha sonra New York’ta Fifth Avenue’de yürürken sinema yapımcıları tarafından keşfedilen Hale, ilk defa 1963’te "Violent Midnight"ta oynadı. Hale, James Coburn ile rol aldığı “In Like Flint” filmiyle de dünya çapında tanınmaya başladı.

Batman” dizisiyle televizyona geçen Hale, aralarında “Wild Wild West", "Perry Mason", "Bonanza", "The Fugitive", "My Favorite Martian", "The Alfred Hitchcock Hour", "Hawaii Five-O" ve "Mod Squad" gibi birçok dizide yer aldı.

“Oscar, “The St Valentine's Day Massacre” ve “Taggart” sinema filmlerinde de yer alan oyuncu, sinemaya 1991'de "Lies Before Kisses" filmiyle veda etti.

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Batman Batman (Yarasa Adam)
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