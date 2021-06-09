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Batman merkezli FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması" soruşturmasında 9 şüpheli yakalandı

09.06.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman merkezli FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması" soruşturmasında 9 şüpheli yakalandı

Batman merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün"emniyet mahrem yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması için Batman merkezli 3 ilde dün operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmış ve halen aktif 1'i komiser yardımcısı, 6'sı polis memuru ile meslekten ihraç komiser yardımcısı ve polis olmak üzere 9 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Batman Emniyet Müdürlüğü olarak ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve önlenmesine yönelik mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verildi.

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