YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Batman merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

03.09.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Batman merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yoluyla toplum sağlığı ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında Batman kent merkez ve Sason ilçesi ile Ordu'da 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, adreslerdeki aramalarda 3 kilo 630 gram esrar, 22 uyuşturucu hap, 2,19 gram metamfetamin, 2,96 gram bonzai ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman Üniversitesi öğrencilerinin yemeği belediyedenBatman Üniversitesi öğrencilerinin yemeği belediyeden
Antalya'da acil serviste 4 kişiyi bıçakla yaralayan kadın tutuklandıAntalya'da acil serviste 4 kişiyi bıçakla yaralayan kadın tutuklandı
Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıSivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
esrar Batman uyuşturucu

Batman Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:40
Öğle
12:20
İkindi
15:58
Akşam
18:50
Yatsı
20:09
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her anı korku dolu! Arkadaşlarıyla buluştu: Ertesi gün...

Her anı korku dolu! Arkadaşlarıyla buluştu: Ertesi gün...

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.