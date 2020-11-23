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Batman Sason'da 45 güvenlik korucusu göreve başladı

BATMAN HABERLERİ  | 23.11.2020 16:41 | Son Güncelleme

Batman Sason'da 45 güvenlik korucusu göreve başladı

Batman'ın Sason ilçesinde 45 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 45 güvenlik korucusu için 7. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında tören yapıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende yemin ederek göreve başlayan güvenlik korucularına Kaymakam Samet Serin tarafından belgeleri verildi.

Törene, 7. Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı İsmet Demirgürelli, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Madenüs de katıldı.

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