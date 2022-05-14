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Batman Sason'da yerleşim biriminin yolu kardan temizlendi

14.05.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman Sason'da yerleşim biriminin yolu kardan temizlendi

Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle kapanan Mereto Dağı eteklerindeki Karayün köyünün yolu ulaşıma açıldı.

Sason Özel İdare Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, yaptığı açıklamada, kış aylarında 4 metreye varan kar kalınlığı nedeniyle sık sık kapanan yolu tekrar ulaşıma açtıklarını belirtti.

Yolun kardan temizlendiğini kaydeden Yıldız, bu yolla birlikte ilçede kış şartları nedeniyle kapanan tüm köy yollarının ulaşıma açıldığını kaydetti.

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