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"Batman Tanıtım Günleri"nde 115 metrelik cevizli sucuk kesildi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.12.2019 18:55 | Son Güncelleme

İstanbul Yenikapı'daki etkinlikte açılış kurdelesi yerine kesilen 115 metrelik cevizli sucuk vatandaşlara ikram edildi

Batman Valiliği koordinasyonunda İstanbul Yenikapı'da bu yıl ilki düzenlenen "Batman Tanıtım Günleri"nde açılış kurdelesi yerine 115 metre uzunluğundaki cevizli sucuk kesildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlikte kesilen 20 kilogram ağırlığındaki sucuk, vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlikte, tandır ekmeği, Hasankeyf ilçesindeki tarihi ve kültürel yapıların maketleri, tiftik keçisi yününden el örme seccadeler, Beşiri ilçesinin el sanatı el örme patikleri, Sason ilçesinin organik bal ve çileği, ceviz ve cevizli sucuk, Kozluk ilçesinin cevizi, kaya tuzu, manda yoğurdu, kara üzüm pekmezi, Gercüş ilçesinin Mazrone üzüm pekmezi, kuru üzümü ve cevizli sucuk ile peynir çeşitleri beğeniye sunuldu.

Vali Hulusi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batman için bir ilk olma özelliği taşıyan etkinliğin kendi valilik dönemine denk gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bütün İstanbulluları tanıtım günlerine davet eden Vali Şahin, "İyi hazırlandık. Başta İstanbullulara ve İstanbul’daki gurbetçi kardeşlerimize, sadece Batman kökenlilere değil, civar illerden İstanbul’a gelmiş kardeşlerimize de ki biz onlarla da hemşehriyiz, bir sıla-i rahim duygusu yaşatmak istedik." ifadelerini kullandı.

Şahin, Batman'ı İstanbul'a taşıdıklarını belirterek, amaçlarının sadece tanıtım değil, bu sayede yeni dostluklar kurmak ve bu dostlukları pekiştirmek olduğunu kaydetti.

Etkinlik sayesinde yeni yatırım alanlarının da araştırılacağını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Kültürel ve turistlik değerlerimizi tanıtıyoruz. Belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız hepsi burada. Sivil toplum kuruluşlarımız burada kendi çalışmalarını yapıyorlar. Çok önemli iş adamlarımız da geldiler. Batman bir üretim ve tarım şehri. Hızla bir turizm şehri olmaya doğru da gidiyor. Bu tanıtım günlerinin söylediğim her sektöre de katkısı olacaktır. El birliğiyle Batman’ı yarınlara hazırlıyoruz."

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de Batman'ın ilk defa İstanbul'da düzenlenen etkinlikle tanıtılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızla hazır bulunuyoruz. Ürünlerimizi, zenginliklerimizi İstanbul’da tanıtıyoruz. Hepimiz buradayız. Katılım gerçekten memnuniyet verici. Çevre İllerden de yoğun ilgi var." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Batmanlı sanatçı Cengiz İmren, yeni bestelediği "Hele bakın kim gelmiş" adlı eserini seslendirdi.

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