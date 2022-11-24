YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da 119 kilogram skunk ele geçirildi

Batman'da 119 kilogram skunk ele geçirildi

24.11.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 119 kilogram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, tır ile batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisi doğrultusunda 16 Kasım'da düzenlenen operasyonda, tırda ev eşyaları arasına gizlenmiş 216 paket halinde 119 kilo 761 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman’da Tunç ve İnanç aileleri arasında barış sağlandıBatman’da Tunç ve İnanç aileleri arasında barış sağlandı
5 kişilik ailenin yaşadığı evde hasar oluştu5 kişilik ailenin yaşadığı evde hasar oluştu
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdiİzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 24 Kasım Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
12:07
İkindi
14:44
Akşam
17:06
Yatsı
18:26
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.