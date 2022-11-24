Batman'da 119 kilogram skunk ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, tır ile batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisi doğrultusunda 16 Kasım'da düzenlenen operasyonda, tırda ev eşyaları arasına gizlenmiş 216 paket halinde 119 kilo 761 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

