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Batman'da 2 bin yıllık Perpıra Köprüsü'nün restorasyon çalışması sürüyor

03.08.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da 2 bin yıllık Perpıra Köprüsü'nün restorasyon çalışması sürüyor

Batman Çayı üzerinde yer alan 2 bin yıllık Perpıra Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün, Batman kent merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Bıçakçı köyünün kuzeyindeki Batman Çayı üzerinde Romalılar döneminde yapılan, daha sonra Artukluların onardığı köprüyü turizme kazandırmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Restorasyon kapsamında projenin ilk aşaması olan 9. ve 10'uncu ayakta çalışmalar yürütülüyor.

Projenin mimarı Emin Bilgi, AA muhabirine, önceki yıl başlanan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sadece 10 ayağı su üstünde kalan köprüde kazı çalışmaları ile tespit edilen ayak sayısının da arttığını dile getiren Bilgi, "Mevcut durumda 18 ayak kalıntısı net olarak görünüyor. Batman Müze Müdürlüğü denetiminde yapılan kazı çalışması sonucu 19. ayağa da ulaşıldı. 19 ayaktan sonra 3 ayak kalıntısı daha bulunmakta. Bunlar incelendiğinde de köprünün daha da uzaması ihtimali bulunuyor." dedi.

Bilgi, yıl sonuna kadar köprünün ilk 10 ayağındaki restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını belirtti.

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