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Batman'da 2 bina karantinaya alındı

BATMAN HABERLERİ  | 09.04.2020 22:27 | Son Güncelleme

Batman'da 2 bina karantinaya alındı

Batman'nın Kozluk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Tepecik Mahallesi 1011'inci Sokak'ta bulunan 20 ve 30 numaralı 2 binanın karantinaya alındığı belirtildi.

Bu binalara tüm giriş çıkışların yasaklandığı bildirilen açıklamada, karara uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi.

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