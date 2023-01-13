YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Batman'da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

13.01.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Armutlu köyünde, dün bir minibüse yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Saldırının ardından kaçan saldırganların yakalanması için Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmada Armutlu köyüne operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler Y.D. ve H.D, bir ahırda uzun namlulu silahlarla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Dün Armutlu köyünde, minibüse uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmesi sonucu Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Güler olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ömer Güler, Hüseyin Güler, Necmettin Güler, İsmet Güler ve Mehmet Özcan yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batmanlı esnaf 150 milyar TL kredi alacakBatmanlı esnaf 150 milyar TL kredi alacak
Bolu'da çalıntı otomobille kaza yapan 2 kişi otobüs terminalinde yakalandıBolu'da çalıntı otomobille kaza yapan 2 kişi otobüs terminalinde yakalandı
Denize kıyısı olmayan Sivas’ta teknede balık ekmek keyfi yaşanıyorDenize kıyısı olmayan Sivas’ta teknede balık ekmek keyfi yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
Batman silahlı saldırı

Batman Namaz Vakitleri 14 Ocak Cumartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:24
Öğle
12:29
İkindi
15:03
Akşam
17:25
Yatsı
18:46
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.