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Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

09.08.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk kırsalında operasyon yürütüldüğü bildirildi.

Operasyonda, 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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