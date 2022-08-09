Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk kırsalında operasyon yürütüldüğü bildirildi.

Operasyonda, 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz