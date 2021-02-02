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Batman’da 2019 yılı kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 23 bin 399 lira oldu

02.02.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Batman’da 2019 yılı kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 23 bin 399 lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı il bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı il bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, Batman’da kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değeri 23 bin 399 lira oldu.
2018 yılında 20 bin 786 lira olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2019 yılında 2 bin 613 lira daha artarak 23 bin 399 liraya yükseldi. Dolar bazında ise Batman’da kişi başı gelir 4 bin 120 dolar oldu. Batman kişi başına 23 bin 399 lira gelir ile Türkiye’de 75. sırada yer aldı.
Batman’da 2019 yılında 14 milyar 130 milyon 47 bin lira olan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, değeri 4 trilyon 320 milyar 191 milyon 227 bin lira olan Türkiye değerinin binde 3,3’ünü oluşturdu.

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Batman Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:12
Öğle
12:34
İkindi
15:22
Akşam
17:46
Yatsı
19:04

Batman Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Ahsen Eczanesi
Merkez
Nehir Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Mansur Eczanesi
Kozluk
Şifa Eczanesi
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