Batman’da 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından hakkında kasten öldürme suçundan 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Konu ile ilgili Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında ’kasten öldürme’ suçundan arama kaydı bulunan firari B.Ç. isimli şahsın Batman merkez ilçesi Yolağzı köyüne geldiği yönünde istihbari bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, istihbarat unsurları ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için operasyon başlatılmıştır. Hakkında ’kasten öldürme’ suçundan 51 yıl 8 ay kesinleşmiş ceza hükmü bulunan B.Ç. isimli şahıs jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda yakalanmış olup, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

