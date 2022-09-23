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Batman'da aracın çarptığı anne ve bebeği yaralandı

23.09.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da aracın çarptığı anne ve bebeği yaralandı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında, anne ve bebeği yaralandı.

Yakup Tacir yönetimindeki 01 CRR 68 plakalı hafif ticari araç, Batman-Siirt kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Enise Çalışçı (26) ve 1 yaşındaki bebeği Serra'ya çarptı.

Yaralanan anne ve bebeği 122 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Batman bebek anne

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