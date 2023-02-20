Batman'da bir iş yerinde çıkan yangın bitişikteki 4 dükkana sıçradı

İkinci Cadde'deki Şen İşhanı'nda ev tekstili ürünlerinin satıldığı dükkanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 4 dükkana daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Caddenin trafiğe kapatılmasının ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın 5 dükkanda ağır hasara yol açtı.

Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan bölgeye gelerek, incelemede bulundu.

