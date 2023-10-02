Batman'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Eylül'de merkez Belde Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde Ş.B'nin (37) silahla öldürülmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda, olaya karıştıkları tespit edilen C.A. (57), K.A. (46), N.A. (42) ve İ.A. (40) olay günü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.A, N.A. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

