YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da buğday hasat şenliği yapıldı

Batman'da buğday hasat şenliği yapıldı

20.06.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ekrem Canalp: - "Bu sene yağmur çok güzel yağdı, kışı da kış gibi yaşadık. Bu yağmurlar bugün bereketini gösteriyor. Bu yıl gayet yüz güldüren ürün miktarına eriştik"

Batman'da buğday hasadı düzenlenen şenlikle başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Binatlı köyünde düzenlenen hasat şenliğinde konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde tarımsal ürünlerin kıymetinin daha da anlaşıldığını belirtti.

Canalp, salgın sürecinde de çiftçilerin tarımsal üretimi sürdürdüğüne işaret ederek, "Bu sene yağmur çok güzel yağdı, kışı da kış gibi yaşadık. Bu yağmurlar bugün bereketini gösteriyor. Bu yıl gayet yüz güldüren ürün miktarına eriştik." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın da ilde 370 bin dönüm alanda buğday, 80 bin dönüm alanda da arpa ekimi yapıldığını söyledi.

Geçen yıla göre verimin çok iyi olduğunu aktaran Aydın, "Sulu tarımda 600-800 kilogram, kuru tarımda ise ortalama 300-400 kilogram rekolte bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Vali Canalp, biçerdöverin direksiyonuna geçip, buğday hasadı yaptı.

Hasat şenliğine, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, kurum temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğulduBatman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Çocuklarına hem annelik hem babalık yapan bedensel engelli babaya anlamlı ziyaretÇocuklarına hem annelik hem babalık yapan bedensel engelli babaya anlamlı ziyaret
İHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdıİHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdı
Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
02:58
Sabah
04:46
Öğle
12:22
İkindi
16:15
Akşam
19:48
Yatsı
21:28
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.