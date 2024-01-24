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Batman’da çölyak hastalarını sevindiren adım, glütensiz ekmek fırını açılıyor

İHA İHA
24.01.2024 12:54 | Son Güncelleme:
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Batman çölyak hastalarını sevindiren adım atıldı. Belediye bünyesinde glütensiz ekmek fırını ve kafe projesi tanıtımı yapıldı.

Batman’da çölyak hastalarını sevindiren adım, glütensiz ekmek fırını açılıyor

Batman Jiyan Parkında düzenlenen glütensiz ekmek fırını ve kafe projesi tanıtımı töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, çölyak hastalığının Türkiye’nin de dünyanın da önemli hastalıklarından olduğunu söyledi. Vali Canalp, "Çölyak, glüteni vücutları sindiremeyen insanların hastalığıdır. Türkiye’de de dünyada da yayılımı yüzde birler nispetinde olan, her 100 kişiden yaklaşık olarak birisinin bu rahatsızlıktan şikayetçi olduğu biliniyor. Türkiye’de 154 bin, Batman’da ise 1705 kayıtlı hasta vardır. Bu tesis bittiği zaman iki şey olacak. Birincisi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her ay 10 glütensiz ekmek ve 17 glütensiz değişik ürünü ücretsiz olarak vereceğiz. Glüten sıkıntısı olan, ihtiyacı kendisi giderebilen, maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız da gelip buradan 17 çeşit glütensiz ürünü temin etme imkanına kavuşacaklar" dedi.

Programda, Batman Belediyesi tarafından hazırlanan glütensiz gıda kolileri çölyak hastalarına verildi.

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