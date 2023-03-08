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Batman'da depremzede kadınlar 800 fidanı toprakla buluşturdu

08.03.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte depremzede kadın ve çocuklar fidan dikti.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) öncülüğünde Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde düzenlenen etkinliğe, deprem bölgelerinden Batman'a gelen ve KYK yurdunda kalan bir grup kadın da çocuklarıyla katıldı.

Etkinlik kapsamında 800 fidan toprakla buluşturuldu.

Vakfın başkanlığını da yapan Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Demet Başer, AA muhabirine, etkinliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların yanında olduklarını göstermek ve daha fazla yeşil alan oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Fidanları depremzede kadınlarla diktiklerini aktaran Başer, "Amacımız depremzede kadın ve çocukların yaşadıkları travmayı bir nebze de olsa atmalarını sağlamak." dedi.

Adıyaman'dan gelen depremzede Tuğba İlik de etkinlik dolayısıyla çok mutlu olduklarını anlatarak, "Bu sıkıntılı günlerimizde moral oldu. Çocuklar da çok eğlendi." diye konuştu.

Depremzede kadınlardan Zeynep Okan ise Adıyaman'dan geldiğini ve KYK yurdunda kaldığını belirtti.

Depremde yakınlarını kaybettiğini anlatan Okan, "Devletimiz sağ olsun. Misafirperverlikleri için Batmanlılara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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deprem Batman

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